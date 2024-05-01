YAPILIŞI:

Unun yarısını ve küçük parçalar halinde kıydığınız bademleri geniş bir tavaya alın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak orta ateşte un hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulan un ve badem karışımını pişirmeyi durdurmak için ocaktan aldıktan sonra karıştırma kabına aktarın. Daha sonra karıştırma kabınızın içine oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını, pudra şekerini, kalan unu, kabartma tozunu ve şekerli vanilini ekleyin.