Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerini açıkladı 0:00 / 0:00

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Çeçen lider Kadirov, Pazartesi günü Telegram'dan yaptığı açıklamada Mariupol limanı ve aynı zamanda Kiev'i de alacaklarını iddia etti.

Kadirov Telegram mesajında "Luhansk ve Donetsk'i tamamen özgürleşeceğiz. Saldırılar sadece Mariupol'de değil diğer kentlerde ve köylerde de sürecek. Sonra Mariupol ve Kiev'i alacağız. Sizi temin ederim ki geriye tek bir adım bile atılmayacak" dedi.

RUSYA KİEV'DEN ÇEKİLECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

İstanbul'daki zirve sonrasında Kiev bölgesinden çekileceklerini ifade etmişti.

Kremlin Kiev bölgesinden çekilmeyi müzakere sürecinde 'iyi niyet' göstergesi olarak tanımlamıştı.

Ancak Rus güçlerinin çekildiği Kiev sınırındaki Buça'daki sivillerin öldürüldüğü kan donduran görüntüler tüm dünyanın tepkisine yol açmıştı.

PUTIN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz haftalarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.