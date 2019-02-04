Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan olarak gösterildi. Gaziantep’in 3 dönem belediye başkanlığı görevini yapan eski HDP milletvekili Celal Doğan kimdir? Celal Doğan kaç yaşında? İşte detaylar...

CELAL DOĞAN KİMDİR?

Celal Doğan, 1 Ağustos 1943’de Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu.

İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

1993 yılından bu yana Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Gaziantepspor, Celal Doğan döneminde kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış ve Süper Lig'in en önemli takımlarından biri haline gelmiştir.

Doğan 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. Bu göreve 1980 yılına dek devam etti. HDP'nin 2015 genel seçimlerinde Gaziantep 1.sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçimleri Kazanarak HDP'nin Gaziantep 1.sıra milletvekili olarak meclise girmeye hak kazanmıştır.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi. 1989 - 2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Doğan sayesinde Gaziantep çağdaş, modern ve tüm belediyeler tarafından model alınan bir şehir haline getirmiştir. Gaziantep onun döneminde yapılan 272 tane proje sayesinde Avrupa kentleri arasında yerini almıştır.



Doğan 1993 ve 2006 yılları arasında Gaziantepspor kulübünün başkanlığını yaptı. Onun döneminde Gaziantepspor hep başarılı sezonlar geçirdi. Gaziantepspor'a tarihinin en başarılı dönemlerini yaşatan Celal Doğan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Gaskispor, Büyükşehir Belediyesporu kurarak Gaziantepspor'un altyapısı olmalarını sağlamıştır. Bu takımlardan yetiştirilen başarılı genç futbolcuları Gaziantepspor'a ucuz alıp dört büyüklere bonservislerini yüksek fiyatlara satmasına rağmen Gaziantepsporu Türkiye Süper Liginde şampiyonluğa kadar oynatabilmiştir. Onun döneminde Gaziantepspor 2 defa İntertotoya, 3 defa UEFA Kupasına katılmış Hapoel Tel-Aviv, FC Zimbru ve RC Lens takımlarını eleyerek UEFA'da ilk 16 takım arasına kalmayı başarmıştır.İtalyan devi Roma'yı Gaziantep'te yenerek bir ilki başarmasını sağlamıştır. Futbolda tesisleşmenin önemini bilen Celal Doğan Gaziantep şehrine Avrupada bile eşine zor rastlanacak 2 tane büyük tesis kazandırmıştır: Celal Doğan Tesisleri ve Gaskispor tesisleri.