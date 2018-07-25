Uzunkaya kimdir? FETÖ kumpasıyla uzaklaştırılmıştı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3.maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Atama kararı sonrası "Celal Uzunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. Peki; Celal Uzunkaya kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Celal Uzunkaya ile ilgili merak edilen soruların cevabı...
CELAL UZUNKAYA KİMDİR?
Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı.
Celal Uzunkaya 1975 yılında Polis Koleji’ni, 1978 yılında da Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi.
1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon’da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı.
1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği,
1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü,
1991-1995 yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü,
1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü,
1997 yılında Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.
30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12 Şubat 2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı.
2009 YILINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Öte yandan Uzunkaya, 2009 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısıyken FETÖ kumpasıyla bu görevinden uzaklaştırıldı. Ve 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.
17-25 Aralık sürecinin ardından önce İzmir Emniyet Müdürlüğü ardından da 2016 yılında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Son olarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşaviri olarak görev yapıyordu.
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın da kardeşi olduğu öğrenildi.
EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI
Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 25 Temmuz 2018'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu vardır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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