Çelik uçlu kalemlerle şekil veriyorlar

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 2002'de "Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan bakır işlemeciliği, kentte az sayıda usta tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

"ÇIRAK GELMİYOR YETİŞEN KİMSE YOK"

Bakır işleme atölyesi sahibi Yusuf Polat, babasının 47 yıl süren meslek serüvenini, kendisinin de 23 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Mesleği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, çırak bulamamaktan üzüntü duyduğunu belirtti.

Fabrikalarda seri üretimlerin ardından el işçiliğinin yok olmakla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Polat, "Çırak gelmiyor yetişen kimse yok. Allah bize ne kadar ömür verirse, ne kadar güç verirse biz o şekilde devam ederiz" dedi.

Polat, atölyeye levha halinde gelen bakırın tezgahlarda çeşitli işlemlerden geçtiğini, istenilen modellere göre üretim yapılarak ürünlerin satışa sunulduğunu söyledi.

Çırak olmadığı için bir süre sonra mesleğin bitme noktasına geleceğini anlatan Polat, el emeği ürünlere ilginin azaldığına dikkati çekti.

Polat, 40 yıl önce babasının, bakırcılığın popüler zamanında mesleğe hizmet ettiğini dile getirerek, "Maalesef şimdi mesleğimiz kaybolamaya yüz tutmuş. Bir elin parmakları kadar imalatçı kaldı. Erzincan'da bunlar da hep belirli bir yaşın üstündeki ustalarımız. Bu meslekte fazla değil 10 sene sonra kimse kalmayacak" diye konuştu.