Cem Yılmaz: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir mekanda başbaşa yemek yiyen ikili, çıkışta kısa bir süre araçlarını bekledi. Vale bölümünde bekleyen ikiliyi görenler ricada bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın filmi 'Organize İşler; Sazan Sarmalı'nın satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi