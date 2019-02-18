Cem Yılmaz: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Giriş: 18.02.2019 - 07:58 | Güncelleme:  

Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir mekanda başbaşa yemek yiyen ikili, çıkışta kısa bir süre araçlarını bekledi. Vale bölümünde bekleyen ikiliyi görenler ricada bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın filmi 'Organize İşler; Sazan Sarmalı'nın satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi

  • 1Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 

  • 2Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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    Vale bölümünde bekleyen ikiliyi görenler ricada bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • 3Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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    Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın filmi 'Organize İşler; Sazan Sarmalı'nın satılması hakkında konuştu. 

  • 4Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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    "HABERİM YOKTU, BEN DE ŞAŞIRDIM"

    Vizyona iki hafta önce giren ve geçtiğimiz günlerde Netflix'e satılan filme yorum getiren komedyen, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi. 

  • 5Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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    "BENİM FİLMLERİM SİNEMADA GÖSTERİME GİRECEK"

    Birçok sinema filmine imza atan Cem Yılmaz, "Benim filmlerim sinemada gösterime girecek. Benim öyle bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

  • 6Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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    Sevgilisi ile oradan uzaklaşan Cem Yılmaz, 1,5 milyon TL değerindeki  yeni aracı S500 Mayback ile ilk kez görüntülendi.

  • 7Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 8Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 9Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 10Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 11Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 12Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 13Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 14Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 15Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 16Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 17Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 18Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 19Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 20Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 21Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 22Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 23Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    23|40
  • 24Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 25Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 26Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 27Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    27|40
  • 28Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    28|40
  • 29Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    29|40
  • 30Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    30|40
  • 31Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    31|40
  • 32Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 33Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    33|40
  • 34Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 35Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 36Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 37Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
    37|40
  • 38Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 39Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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  • 40Cem Yılmaz'dan 'Organize İşler; Sazan Sarmalı' açıklaması: Haberim yoktu, ben de şaşırdım - Magazin haberleri
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