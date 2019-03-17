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"SAÇIN KİRPİĞİ VAR"

Cemre Kemer'in paylaşımına takipçileri, "Kirpiğin 'Ayıramaz bizi hiç kimse' diye bağıra bağıra şarkı söylüyor", "Saçında kirpik var", "Saçın kirpiği var", "Saçtan kirpik" gibi yorumlar yaptı.