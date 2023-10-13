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        Akrabasının cenazesine giden kadın kazada can verdi

        Samsun'da yaya olarak akrabasının cenazesine giden Kıymet Düzgün'e otomobil çarptı. Yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:24
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        Cenazeye giden kadın kazada öldü
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        Samsun'da, akrabasının cenazesine giderken otomobilin çarptığı Kıymet Düzgün (42), yaşamını yitirdi.

        Kaza, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ö. (36), kullandığı otomobille seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında yürüyen Kıymet Düzgün'e çarptı.

        Akrabasının cenazesine gittiği öğrenilen Kıymet Düzgün, çarpmanın etkisiyle sürüklenip yaralandı.

        İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #çarşamba
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