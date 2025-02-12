Cennet hurması kabuğu yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Cennet hurması, birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bir meyvedir. Sağlık dünyasında da adına sıkça rastlanan hurma, üzerine yapılan birçok araştırmanın sonucunda yararlarıyla gündeme gelir. Bilim dünyası, bu meyvenin faydalarını daha çok araştırmak gerektiğinin üzerinde durmuştur. Peki Cennet hurması kabuğu yenir mi? Cennet hurması faydaları neler? İlgili meyve ile ilgili tüm merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz…

CENNET HURMASI KABUĞU YENİR Mİ?

Cennet hurması kabuğu yenir mi? Bu sorunun cevabı çoğunlukla “Evet”tir. Ancak yine de dikkatli olunmalıdır. Meyvenin olgunluk durumuna bağlı yenilmelidir. Meyvenin olgunlaşmış olması, kabuğunun da yumuşak olduğunu anlatır. Ayrıca böyle bir cennet hurmasının kabuğu tatlıdır. Eğer olgunlaşmış bir cennet hurması yiyorsanız bu çoğunlukla güvenli kabul edilir. Ancak hurma olgun durumda değilse sert ve buruk tadıyla sizi rahatsız edebilir.

CENNET HURMASI KABUĞU YEMEK ZARARLI MI?

Peki cennet hurması kabuğu yemek zararlı mı? Bu meyvenin kabuğu, doğal lif olarak düşünüldüğünde zarardan çok fayda getirir. Doğru ve olması gerektiği şekilde tüketildiğinde zararsızdır. Ancak bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar;

● Meyve kabuğu üzerinde kimyasal ilaç kalıntıları kalmış olabilir. Bu nedenle aldığınız cennet hurmasını kabuğuyla birlikte yemeden önce mutlaka iyice yıkamalısınız.

● Mümkünse organik olan ürünleri tercih etmelisiniz.

● Yediğiniz cennet hurmasının olgun olduğundan emin olmalısınız. Olgunlaşmamış sert meyveler, hassas midesi olan ve bağırsaak problemleri olanlar için tehlikeli olabilir.

CENNET HURMASI NEDİR?

Cennet hurması, halk arasında bilinen diğer adıyla “Trabzon hurması” olarak geçer. “Diospyros” türünde bir ağaçtan elde edilen meyve, özellikle kış döneminde tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır. Diğerlerine göre nispeten kalorisi yüksek olan meyve, düşük yağ oranıyla diyet lezzetleri arasında olmaya adaydır. İçeriğindeki yoğun mineral ve vitamin oranıyla dikkat çeken meyvenin kansızlığa iyi gelmesi de faydaları arasındadır.

CENNET HURMASI BESİN DEĞERLERİ Cennet hurmasının besin değerleri, insan sağlığı için önemli olan içeriklere sahiptir. Çeşitli vitamin ve mineral kaynaklarına sahip meyve, şu içerik oranlarıyla öne çıkar; ● 118 kalori ● 0.3 g yağ ● 1.7 mg potasyum ● 31 g karbonhidrat ● 6 g lif ● 21 g şeker ● 1 g protein ● 270 mg potasyum ● 425 mcg Beta karoten CENNET HURMASI FAYDALARI Cennet hurması, sağlık açısından oldukça faydalıdır. İlgili meyvenin faydalarından bazıları aşağıda sıralanmıştır; ● Sindirim sistemi üzerinde yüksek faydaları vardır. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. ● Bağırsak düzenini sağladığından kabızlığa iyi gelir. ● Bol miktarda A ve C vitamini içerdiğinden hücre yavaşlamasını durdurmaya katkı sağlar. Bu değerler, bağışıklık sistemini de korur. ● Meyvenin içindeki kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller, söz konusu meyvenin sağlık özelliklerini vurgular. ● Düzenli tüketimde kalp sağlığını desteklemeye yardımcıdır. ● Düşük kalorisiyle diyet dostudur. ● Yoğun lif içeriğiyle tok tutma destekçisidir. ● Aşırı yeme isteğinin önüne geçerek kalori kontrolüne yardım eder. ● Trabzon hurmasının anti-inflamatuar özelliği, vücut içindeki iltihapları azaltmaya destekçidir. ● Cennet hurması, düzenli tüketimde romatizma gibi hastalıkların etkisini azaltabilir. CENNET HURMASI ZARARLARI Trabzon hurması, her ne kadar sağlıklı olsa da aşırı tüketimi ile birlikte çeşitli zararlar ortaya çıkabilir. Bu potansiyel zararlar aşağıdaki listede verilmiştir; ● İnsülin direncine ve diyabet rahatsızlığına sahip kişiler, bu meyveyi dikkatli tüketmelidir. ● Cennet hurması, özellikle alerjiye meyilli olan bünyelerde reaksiyon yaratabilir. ● Kaşıntı, cilt döküntüsü ve kızarıklık gibi semptomlar görülüyorsa tüketimi bırakılmalıdır.