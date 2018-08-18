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Sözcü'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, sık sık Cem Yılmaz ile polemikleriyle gündeme gelen eski eşi Ahu Yağtu, Yılmaz’ın yeni sevgilisi Defne Samyeli’nin Çeşme’de verdiği bikinili pozların ardından Çeşme'de bir beach'te görüntülendi.