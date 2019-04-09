Çetin Altay hamile eşi Gamze Altay için mutfağa girdi

Oyuncu Çetin Altay, 3 aylık hamile olan eşi Gamze Altay için Cihangir'de bir mekanın mutfağına girdi. Altay, "Daha üçüncü aydayız ve şimdiden evde sevdiğim yemekleri yapamıyorum. Sağ olsunlar arkadaşlarım beni kırmıyor ve mekan mutfaklarını bana açıyorlar" ifadelerini kullandı