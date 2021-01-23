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Çetin Altay kimdir, nerelidir? Çetin Altay kaç yaşında? Çetin Altay filmleri

Ünlü oyuncu Çetin Altay, İbo Show'a konuk oldu. İbo Show'a Karadenizli sanatçılarla katılan Çetin Altay seyircilere eğlenceli anlar yaşatıyor. Çetin Altay kimdir? Çetin Altay kaç yaşında? Çetin Altay filmleri...

Çetin Altay kimdir, nerelidir? Çetin Altay kaç yaşında? Çetin Altay filmleri

Çetin Altay, Sümela'nın Şifresi: Temel filmi ile seyircilerin kafasında yer etti. Çetin Altay, Oflu Hoca'nın Şifresi,Moskova'nın Şifresi: Temel, Altındağlı, Bana Bir Soygun Yaz, Sümela'nın Şifresi: Temel filmlerinde rol almıştır. Çetin Altay kimdir? Çetin Altay kaç yaşında? Çetin Altay filmleri...

ÇETİN ALTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çetin Altay, 1 Ocak 1977 yılında İstanbul’da doğan oyuncu,aslen Trabzonludur.Oyunculuk yapmakta ve Sihirli Anahtar ajansı ile birlikte çalışmaktadır. Oyunculuk hayatında birçok dizi ve filmde rol oynamıştır.Oflu Hoca'nın Şifresi,Moskova'nın Şifresi: Temel, Altındağlı, Bana Bir Soygun Yaz, Sümela'nın Şifresi: Temel bunlardan başlıcalarıdır.

Uzun bir dönem Leman Dergisi’nde senaristlik yaptı.Oyunculuğa ise; tiyatroda tek kişilik gösteri olan stand up gösterileri ile başladı. Daha sonra bir tiyatro grubu kurarak doğaçlama oyunlar sergilemeye başladı. Bu oyunlardan sonra da birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Leman Dergisi’nden sonra tek başına bir sitcom yazdı. İnternet sitesi olan Mynet’te klipler ve diziler ile dalga geçen videolar çekti. İlk sanal ortamdaki sitcom’u orada yaptı. Bu iş bittikten sonra da Ömer Faruk Sorak ile fındık reklamı çekti.Reklam filmindeki performansından dolayı Mustafa Altıoklar’dan dizi teklifi geldi. “Emret Komutanım” dizisinde oynamaya başladı.

Çetin Altay, çeşitli sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol aldı. 2005 – 2007 yılları arasında “Emret Komutanım” adlı dizide "İdris Fındıkoğlu" karakterini canlandırmıştır.

2015 yılının Kasım ayında vizyona giren, Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmi olan “Ali Baba ve 7 Cüceler” adlı sinema filminde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile başrolde oynarken filmde Irina Ivkina, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin de rol almıştır.

Günümüzde ise 13 Mayıs'ta vizyona girmiş olan "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" adlı filmde başrol olarak oynamıştır.

ÇETİN ALTAY FİLMLERİ

2019 - Yalan Dolan "Baretta" (Sinema Filmi)
2017 - Aç Kapıyı Çok Fenayım (Sinema Filmi)
2017 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Sinema Filmi)
2016 - Oflu Hoca'nın Şifresi 2 "Oflu Hoca" (Sinema Filmi)
2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler "İlber", "Dilber" (Sinema Filmi)
2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)
2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi "Oflu Hoca" (Sinema Filmi)
2014 - Delisin! Delisin! "Sadri" (Sinema Filmi)
2013 - Peri Masalı "Emir" (Sinema Filmi)
2013 - Koğuş Akademisi "Erdem" (Sinema Filmi)
2013 - Altındağlı "Cavcav" (TV Dizisi)
2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel "Sinan" (Sinema Filmi)
2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema Filmi)
2012 - Bana Bir Soygun Yaz "Çeto" (Sinema Filmi)
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel "Sinan" (Sinema Filmi)
2011 - Sen Kimsin? "Vedat" (Sinema Filmi)
2011 - Hop Dedik: Deli Dumrul "Dursun" (Sinema Filmi)
2011 - Başrolde Aşk (TV Dizisi)
2010 - Çakal "İdris" (Sinema Filmi)
2009 - Uygun Adım Aşk "Taka İdris" (TV Dizisi)
2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde "Dursun" (Sinema Filmi)
2008 - Gece Gündüz "Rüstem" (TV Dizisi)
2007 - Memleket Hikâyeleri - Yine Ban... "Davut" (TV Filmi)
2006 - Tarık ve Diğerleri "Köylü" (TV Dizisi)
2006 - Pars: Kiraz Operasyonu "Simitçi" (Sinema Filmi)
2005 - Fıkralarla Türkiye "Yasin" (Tv Programı)
2005 - Emret Komutanım "İdris Fındıkoğlu" (TV Dizisi)
2005 - Döngel Karhanesi "Kebapçı" (Sinema Filmi)
2005 - Beşinci Boyut "Tutuklu" (TV Dizisi)
2004 - Kapkaç (TV Filmi)
2003 - Hayat Bilgisi "Polis" (TV Dizisi)
2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)
1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

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