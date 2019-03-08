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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu Çetin Altay, "Her şey çok güzel gidiyor. Tiyatro tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir sinema filmi çekiyoruz. Detayları sürpriz olsun" diyerek evini yolunu tuttu.