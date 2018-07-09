Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sisteme geçiş aşamasında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlıklara da son şekilleri verildi, bazı bakanlıklar birleştirildi ya da ismi değiştirildi. Herhangi bir değişikliğe uğramadan yeni sistemde de devam edecek bakanlıklardan biri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Beştepe'de yeni bakanların kimler olduğunu açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı kim oldu, sorusu da yanıt buldu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KİM OLDU?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde herhangi bir değişikliğe uğramadan devam edecek bakanlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın kim olacağını ise Cuhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki tören sırasında açıkladı. Buna göre, yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu.

MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976 Ankara doğumlu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzmanlık görevlerini üstlendi. 2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.