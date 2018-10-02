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"NE BOŞ HAYATIMIZ VAR"

Konuşma tarzlarıyla alakalı eleştirilere ise Ceyda Ersoy, "Aslında keşke numara yapsaydık. Biz normalde de böyle konuşuyoruz. Mersin'in yarısı bizim ailemizin ama biz kendimiz para kazanıp bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne boş hayatımız var aslında. Gece keşke bir şov yapsam. Biz internet çıkışlı değiliz, televizyon çıkışlıyız. Dj'lik bizim mesleğimiz değil. Biz hep televizyondan iş bekledik" karşılığını verdi.