Ceyda Ersoy'un kardeşi Esra Ersoy: Hülya Avşar benim selülitli versiyonum
02.10.2018 - 12:47 | Güncelleme:
Magazin gündeminde 'Cicişler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Cicişler, Alaçatı'da saç saça baş başa ettikleri kavgayı, canlı yayınında anlattı. Esra Ersoy, ayrıca, "Hülya Avşar benim selülitli versiyonum" dedi
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Ceyda Ersoy, "Öyle yerde sürüklenme diye birşey yok. Esra kendisi yere düştü. Biz zaten kavga etmeyiz, aramızda asla kıskançlık yok" dedi.
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"BEN YANLIŞ TELEFONU CAMDAN ATTIM"
Geçtiğimiz gün birbirlerine sinirlenip arabanın camından telefon fırlatma olayını anlatan Esra Ersoy, "Camdan önce yanlışlıkla kendi telefonumu atmışım. Sonra 'Aa ben yanlış telefonu attım' diyerek Ceyda'nın da telefonunu camdan attım. Benim telefonumu geri verdiler. Onun telefonu kayboldu" açıklamasında bulundu.
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Keşfedilme hikayelerini anlatan Esra Ersoy, "Dışarı çıktığımızda kendimizi ünlü olarak görmüyoruz. Fatih Aksoy bizi keşfetti. Fatih Ersoy bana 'Seni doktorlar dizisine mi koysam?' dedi. Ben de 'İlk rolümde doktor önlüğü mü giyeceğim?' dedim. Faruk Peker'in metresi rolündeydim. Kartal Tibet yakınlaşma sahnelerinde utandığımda, 'Bak gerçekten sizi seviştiririm' demişti. Bizden sonra çıkanlar bizi örnek alarak daha akıllıca davranıyorlar" ifadelerini kullandı.
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"HÜLYA AVŞAR BENİM SELÜLİTLİ VERSİYONUM"
Esra Ersoy, "Hülya Avşar'ın yağmurlu havaya aldırmadan tenis oynadığı" haberiyle ilgili olarak, "Bu kadın da benim kafamdan. Hülya Avşar, benim selülitli versiyonum. Hülya Avşar'a da sabah kuşağına program vermiyorlar tıpkı benim gibi. Hülya Avşar da kadınlara hitap etmiyor, ben de etmiyorum. Şu anda yeni bir Hülya Avşar yok herhalde, ben olurdum o" şeklinde konuştu.
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"KERİMCAN DURMAZ'I TANIMIYORDUK"
Kerimcan Durmaz'la kavgalı olduğu haberleri hakkında ise Esra Ersoy, "Kerimcan'ı tanımıyorduk, Hakan ve Caner'i tanıyorduk. Kerimcan onlara,'Cicişlere söyleyin benim engelimi kaldırsınlar' demiş. Kerimcan'ı biz engellemişiz yemekte karşılaştık. 'Beni engellemişşiniz' dedi. Onun ünlü olduğunu gördüğümde kaldırdım engelini" ifadelerini kullandı.
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"NE BOŞ HAYATIMIZ VAR"
Konuşma tarzlarıyla alakalı eleştirilere ise Ceyda Ersoy, "Aslında keşke numara yapsaydık. Biz normalde de böyle konuşuyoruz. Mersin'in yarısı bizim ailemizin ama biz kendimiz para kazanıp bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne boş hayatımız var aslında. Gece keşke bir şov yapsam. Biz internet çıkışlı değiliz, televizyon çıkışlıyız. Dj'lik bizim mesleğimiz değil. Biz hep televizyondan iş bekledik" karşılığını verdi.
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