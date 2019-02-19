Ceylan’ın yeni imajı Elçin Sangu’ya benzetildi

Şarkıcı Ceylan, "Severim Ama Güvenemem Ki" adlı parçasını çıkardı. Şarkının klibinde oynayan ve saçlarını bakır rengine boyatan Ceylan'ın yeni imajı Elçin Sangu'ya benzetildi. Sangu, benzetmelere "Ben bile ne ara çıkardım şarkıyı hatırlamıyorum" yorumunu yaptı