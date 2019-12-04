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HaberlerFiskosCeylan: Allah'a çok şükür umudumuz var - Magazin haberleri

Ceylan: Allah'a çok şükür umudumuz var

Türkücü Ceylan, yoğun bakımda tedavi gören yeğeni Nazlıcan Arkan için takipçilerinden dua istedi. Ceylan, "Allah'a çok şükür umudumuz var. İnanıyorum, Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak" ifadelerini kullandı

Ceylan
HABERTURK.COM

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

"HEPİNİZDEN DUA BEKLİYORUM"

Yeğeniyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan türkücü, Nazlıcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gözyaşları içinde yoğun bakımdaki yeğeni için dua isteyen Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

Allah'a çok şükür umudumuz var. İnanıyorum Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç. 25 yaşında... Hepinizden dua bekliyorum. Birazdan yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri, fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah rabbim onu önce ablama, sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık.

"CİĞERLERİ SU TOPLADI"

Ceylan, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına şu açıklamaları yapmıştı:

Pankreas iltihabı ile hastaneye kaldırıldı. İltihap bütün vücuda yayıldığı için ciğerleri su topladı. Ciğerlerinden su çektiler. Bir yer yapılıyor, bir yer bozuluyor. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar.

Herkesten dua istiyoruz. Daha 25 yaşında. Allah onu bize bağışlasın. Bu mübarek günde, durumu çok kritik. Doktorlar 'Durumu kritik, Allah'tan umut kesilmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz' diyorlar. Önümüzü göremiyoruz diyorlar. Genç olduğu için vücut direnci dayanacak diyoruz.

"BİRKAÇ AYDIR KARIN AĞRISI ÇEKİYORMUŞ"

Birkaç aydır karın ağrısı çekiyormuş. Annesi üzülmesin diye söylememiş. Doktora da gitmiş. Hastaneye yatmadan önce de doktoru ona 'Sakın bir şey yiyip içme' demiş. En son bayıldı, hastaneye gittik. Devamlı bir şey çıkıyor. Öğrendim ki pankreas bütün organların sigortasıymış.

Dua istiyorum. Yer, gök dua ile. Rabbim onu bize bağışlasın. Yoğun bakıma girdim 'teyze beni kurtar, ölmek istemiyorum' dedi. Ne gece ne gündüz, ne olduğumuzu bilmiyorum. Bekliyoruz ama neyi bekliyoruz bilmiyorum. Dua edin. Kur'an kursunda hatim indirenler var. Allah duysun sesimizi inşallah."

Öte yandan Nazlıcan Arkan, 2017 yılında bir moda yarışmasına katılmıştı.

 

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