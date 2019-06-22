"Tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler"

Uzun bir süredir Bodrum'da yaşayan başarılı şarkıcı Ceylan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Seçim dolayısıyla geldiğini ve oy kullanmasının ardından geri döneceğini ifade eden Ceylan, "Bodrum'da yaşıyor olmaktan gayet mutluyum. Oyumu kullanmak için geldim sadece. Vatandaşlık görevimi yerine getirip geri döneceğim" dedi.

Sıkı bir alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Ceylan, "Buranın da doğa açısından Bodrum'dan pek bir farkı yok. İnsanın alışveriş yaparken içi açılıyor" dedi.