Atatürk Havalimanı'nda 27 yıldır yaşamını sürdüren Bayram Tepeli, adeta evi gibi benimsediği ve birçok anısının olduğu havalimanının yıl başından itibaren taşınacak olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

TEMİZLİK İŞLERİ İÇİN GELMİŞTİ

AA'nın haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesindeki ailesinin yanından çeşitli problemler nedeniyle 26 yaşında ayrılarak İstanbul'a gelen Tepeli, 1991'de bir temizlik firmasında çalışmaya başladı. Önceleri Kartal'daki bir otelde kalan Tepeli, patronunun isteğiyle aynı firmanın temizlik işlerini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na geldiğinde, ömrünün 27 yılını burada geçireceğinden habersizdi.

EVİ GİBİ BENİMSEDİ...

Burada birçok çalışan ve yolcuyla tanışan Tepeli, işinden ayrılmak zorunda kalmasına rağmen çok sevdiği havalimanı ortamından bir türlü kopamadı. Havalimanı çalışanları, bazı basın mensupları ve yöneticilerinin maddi ve manevi desteğiyle 27 yıldır terminalde kalarak burayı evi gibi benimseyen Tepeli, sol ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle 10 yıldan beri tedavi görüyor. 29 Ekim'de ilk fazı törenle açılan İstanbul Havalimanı'nı sadece televizyondan görmesine rağmen "modern, güvenlikli ve çok büyük" olarak tanımlayan Tepeli, yılbaşı için planlanan taşınmanın ardından havalimanından ayrılacağı için hüzünleniyor.

YARDIM ELİ BEKLİYOR

Tepeli, Atatürk Havalimanı'ndan sonraki yeni hayatı için yetkililerin yardım eli uzatmasını bekliyor. Tepeli, havalimanı çalışanlarıyla unutulmaz anılar yaşadıklarını anlatarak, "Beni yakından tanıyan kişiler, çok yardımcı oldular. Aç, susuz bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun" dedi. Tepeli, Atatürk Havalimanı kapandıktan sonra burada kalmanın mümkün olamayacağını çok iyi bildiğini, bu nedenle başının çaresine bakacağını söyledi.

"TERMİNAL" FİLMİNİ HATIRLATIYOR

Bayram Tepeli'nin havalimanı öyküsü, 2004 yılında gösterime giren ‘Terminal’ filmini de hatırlatıyor. Tom Hanks ve Catherine Zeta-Jones’un başrolünü paylaştığı filmde, Viktor Navorski de Krakozya isimli bir ülkeden New York’a geliyor. Uçaktayken gerçekleşen askeri devrim nedeniyle pasaportu geçersiz kalıyor, böylece ne ABD’ye ne de ülkesine girebilen Viktor, tam 9 ay boyunca havaalanında yaşamak zorunda kalıyordu. Film, 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan İranlı Mehran Karimi Nasseri'den esinlenerek çekilmişti.

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