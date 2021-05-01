Kan donduran 'koca' vahşeti! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak’ta bir apartman dairesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 gün önce çıktığı öğrenilen Ramazan M. (22) ile eşi Tuğba M. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan M. bıçakla eşini boğazından, karnından ve çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızı G.M.’yi de alarak kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. eve giren polisler, Tuba M.'yi yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde boğazı kesilen talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme yapan polis, Tube M.'nin banyoda öldürüldükten sonra yatak odasına taşındığını saptadı.

Tuğba M.’nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, genç kadının 8 aylık hamile olduğu belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan M.’nin eşini daha önce de bıçaklamaktan hapse girdiği ve uyuşturucu, hırsızlık, yaralamadan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.