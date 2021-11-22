Cezmi Baskın: Ticaret bize göre değilmiş - Magazin haberleri

"Ticaret bize göre değilmiş" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cezmi Baskın, eşi Çisel Baskın ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi.

"KARAKTERİMİ ÇOK SEVDİM"

Rol aldığı diziyle ilgili konuşan Baskın, canlandırdığı karakteri sevdiğini belirtti. "Dizi çok güzel gidiyor." diyen Cezmi Baskın, "Daha da iyi olacağımızı umuyorum. Karakterimi çok sevdim." ifadelerini kullandı.

"TİCARET BİZE GÖRE DEĞİLMİŞ"

Geçtiğimiz yıllarda Bozcaada'da zeytinyağı işine giren oyuncu, ticarette başarılı olamadığı itiraf etti.

Baskın, "Bu günlerde zeytinyağı fiyatları gündemde. Sizin işleriniz ne durumda?" diye soran muhabirlere, "Onlar tarihte kaldı. Hiç hatırlamak istemiyorum. İki tane kıskanç iş bir arada olmuyormuş, onu öğrendik. Ticaret bize göre değilmiş." cevabını verdi.