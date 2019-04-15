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Habertürk muhabiri Öznur Karslı, Çağdaş Gazeteciler Derneği gazetecilik ödüllerinde, ‘Hasta Doğanlar' başlıklı haberiyle Behsat Miser Kent Haber Dalında ödüllendirildi. 10 Nisan 2018'de yayınlanan ‘Hasta Doğanlar' başlıklı haber, kötü hava koşullarının Dilovası'ndaki gündelik hayatı ve insan sağlığını nasıl etkilediğini sorguluyor.
Haber ödülü: Dinçer Gökçe/Hürriyet – Türkiye'nin Utanç Listesi
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Alican Uludağ/Cumhuriyet – "Geliyorum diyen facianın belgesi", "TCDD raporları bakanı yalanladı!"
Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Ozan Çepni/Cumhuriyet – "Sarıklı cüppeli ders", "Bakanlığın tarikat itirafı", "Yine tarikat yine istismar"
Rafet Genç Haber Ödülü: Nurcan Gökdemir/BirGün – "Bitmeyen rant projeleri", "SGK'yı batırdılar", "Peki bunlar da mı ekonomik saldırı", "Yandaşa güzellik", "İstisna rantı: 11.4 milyar", "Kayırmanın soyağacı"
Behzat Miser Kent Haber Ödülü: Öznur Karslı/Habertürk – "Hasta doğanlar "
Röportaj Ödülü: Ataol Behramoğlu-Hilal Köse-Vedat Arık/Cumhuriyet – "Direnenler"
İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Tamer Arda Erşin/Evrensel – "Komutanın Cumhurbaşkanı torunuyla selamlaşması"
Karikatür Ödülü: Ahmet Aykanat – "Çocuk Gelin Karikatürü"
Televizyon Haber Ödülü: Damla Yıldız Söken-Ayhan Dursun-Ömür Dikme/Fox Ana Haber – "İhalesiz İthal Et"
Televizyon Program Ödülü: Ayşenur Arslan/Halk TV – "Medya Mahallesi"
Radyo Program Ödülü: Nihat Sırdar-Güçlü Mete/Kafa Radyo – "Nihat'la Muhabbet", "Kripto odası"
Yerel Medya Ödülü: Barış Arslan-Reşat Yiğiz/Batman Çağdaş – "Gözyaşlarıyla Yeni Yerinde!"
Dayanışma Ödülü: Cargill İşçileri
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