Gece Yarısı Sirki'nin Chicago'daki çocuk dostu parkların bakım ve yenilenmesi için 12 yıl önce başlattığı yardım turnesinden sağlanan gelir 960 bin doları aştı. Gece Yarısı Sirki'nin kurucusu ve yöneticisi Jeff Jenkins tarafından 12 yıl önce başlatılan "Sirki insanlara getir" adlı yardım kampanyası, Amerikalılara eğlenirken çocuk dostu parkları koruma fırsatı sunuyor.

AA'nın haberine göre; yaz döneminde kentteki 31 parkı kapsayan turne düzenleyen sirk, yoğun talep üzerine hafta sonları günde ikişer kez gösteri yapıyor. Gelirinin, kentin çocuk dostu parklarının bakım ve yenilenmesinde kullanıldığı gösterileri her yıl yaklaşık 15 bin Amerikalı izliyor.

İki saat süren gösterilerden elde edilen yardım tutarı 960 bin doları aştı. Gece Yarısı Sirki'nin 2018 yılı turnesi, Welles Park'ta 21 Ekim'deki gösterilerle sona erecek.

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