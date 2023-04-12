Rekorlar kitabına girdi... Kumandadan daha kısa!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rekorlar kitabına girdi... Kumandadan daha kısa!
ABONE OL

Chihuahua Pearl, dünyanın en kısa köpeği oldu

Chihuahua Pearl, 9.14 santimetre boyuyla dünyanın en kısa köpeği olarak rekor kırdı. Guinness Dünya Rekorları'na göre Pearl, standart televizyon kumandasından daha kısa, yaklaşık bir dolarlık banknot kadar uzun!

Rekorlar kitabına girdi... Kumandadan daha kısa!
HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde dünyaya gelen 'chihuahua' cinsi Pearl, 9.14 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa köpeği olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Hayvan hastanesindeki bir veteriner hekim tarafından yapılan incelemede Pearl'ün 9.14 santim boyunda ve 12.7 santim uzunluğunda olduğu belirlendi. Bu sayede minik chihuahua bu unvanı almaya hak kazandı.

KUMANDADAN DAHA KISA, BİR DOLARLIK BANKNOT KADAR!

Guinness'ten yapılan açıklamada, köpeğin standart bir televizyon kumandasından daha kısa ve yaklaşık bir dolarlık banknot kadar uzun olduğu belirtildi.

Pearl'ün, 1 Eylül 2020'de dünyaya geldiğinde 28 gramdan daha hafif olduğu aktarıldı. Pearl'ün sahibi Vanesa Semler, köpeğin tavuk, somon gibi yiyeceklere düşkünlüğü sayesinde 553 grama ulaştığını söyledi.

BU YIL 3 YAŞINA GİRECEK

Pearl'ün yanında bir önceki rekorun sahibi Milly'nin de sahibi olan Vanesa Semler, ona sahip oldukları için çok mutlu olduğunu ekledi.

Köpeğini 'diva' olarak nitelendiren Semler, Pearl'ün 'top gibi küçük' ve bir çay fincanından biraz daha uzun olduğunu söyledi.

Semler, Pearl'ün bu yıl 3 yaşına girecek olmasına rağmen 'özünde bir çocuk' olduğunu ifade etti.

*Haberin görselleri Guinness Dünya Rekorları sitesinden servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunmuştu! Çömleklerden ne çıktı?
YAŞAM Temel kazısında bulunmuştu! Çömleklerden ne çıktı?
13 Şubat Hangi Burç? 13 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 13 Şubat hangi burç?
14 Şubat Hangi Burç? 14 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 14 Şubat hangi burç?
12 Şubat Hangi Burç? 12 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Şubat hangi burç?
11 Şubat Hangi Burç? 11 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Şubat hangi burç?
20 Şubat Hangi Burç? 20 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 20 Şubat hangi burç?
Kedilerin dokuz canlı olduğu efsanesi nereden geliyor? Gerçekten dokuz canlılar mı?
YAŞAM Kediler gerçekten dokuz canlı mı?
Geçmişte yadırganan günümüzde ise normal kabul edilen 8 davranış biçimi!
YAŞAM Geçmişte yadırganan günümüzde normal gözüken 8 ...
Dikkat çekici insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?
YAŞAM Dikkat çeken insanların 9 özelliği
Günlük burç yorumları! (12 Nisan 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.