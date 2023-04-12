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CHP'nin milletvekili aday listesi netleşti! İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP 28. Dönem milletvekili adayları

CHP milletvekili aday listesi, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakının diğer 4 partisi olan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ortak kararıyla belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra 78 ilde CHP milletvekili aday listesi açıklandı. CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları tam listesi...

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  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

    CHP milletvekili adayları Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilerek netleşti. Ortak liste kararı veren CHP; DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimlere de birçok ilde yer verdi. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi 7 ilde aday çıkarmadı. Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde 28. Dönem CHP aday listesinde Erzincan 1. sırada yer aldı. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge adayı oldu. İşte Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Konya, Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları tam isim listesi...
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

    CHP LİSTELERİNDE İYİ PARTİ, DEVA, GELECEK, SAADET VE TDP ADAYLARI

    CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. Öte yandan CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.

    CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Bu isimler; Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke oldu.
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

    HANGİ İLLERDE ORTAK ADAY ÇIKARTILDI?

    İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. CHP’nin İYİ Parti listesinden girdiği iller Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı olurken; İYİ Parti’nin CHP listelerinden girdiği iller ise Adıyaman, Çorum, Hakkari Erzincan, Rize, Van Batman, Bartın, Düzce oldu.

    CHP listelerinde yer almayan önemli isimler; Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu oldu.

    CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve Senarist Onur Aydın. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

    KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNE AKADEMİSYEN, BAYKAL'IN YERİNE TURİZMCİ

    Millet İttifakı Cumhurbaşkan adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında yapılan seçimlerde İzmir 2'nci Bölge 1'inci sıradan milletvekili seçilmişti. Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun yerine İzmir 2'inci Bölge 1'inci sırada Akademisyen Gökçe Gökçen yer aldı.

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili olan Deniz Baykal'ın yerinde ise Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır aday gösterildi.
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

    İYİ PARTİ, DEVA, GELECEK, SAADET CHP LİSTESİNDE

    Millet İttifakı’nın CHP’ninlistesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde: DEVA Partisi: Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sadullah Ergin, İdris Şahin, Sadullah Kısacık, Seda Kaya Ösen, Ahmet Yıldız, Ertuğrul Kaya, İrfan Karadutlu, Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Tüysüz, Doğa Şanlıoğlu. Gelecek Partisi: Fevzi Donat, Selim Temurci, Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı, Zülküf Arslan, Serap Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Yeşil. Demokrat Parti: Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun. Saadet Partisi: Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan, Birol Aydın, Abdullah Akın, Mehmet İslam, Necmettin Çalışkan, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez, Muhammed Yıldız, Ali Fethi Gürler. İYİ Parti: İrem Yaman, Ahmet Ersagun Yücel, Berna Sukas, Onur Aydın (yazar-yönetmen-müzisyen-senarist), Köksal Toptan.
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

    A TAKIMINDA 11 İSİM ADAY LİSTESİNDE

    17 üyeli CHP MYK’da 6 isim milletvekili listesinde yer almazken 11 isim yeniden aday gösterildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ’dan, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba Malatya’dan, Ali Öztunç Kahramanmaraş’tan, Bülent Tezcan Aydın’dan ,Oğuz Kaan Salıcı İstanbul birinci bölgede birinci sırada yer aldı. 6 MYK üyesi ise milletvekili aday listelerinde yer almadı. Bu isimlerden bazıları adaylık başvurusunda bulunmazken, bazı isimlerse başvuruda bulunduğu halde sonrasında adaylıktan feragat ettiklerini açıkladı. Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ,Ahmet Akın, Lale Karabıyık milletvekili aday listesinde yer almayan MYK üyeleri oldu. Kılıçdaroğlu’nun kurmay kadrosunda yer alan Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel de dahil edildiğinde A takımından toplam 13 isim yeniden aday gösterilmiş oldu.
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

    İşte 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi...
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?
  • CHP ADAY LİSTESİ | CHP milletvekili aday tam listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP 28. Dönem milletvekili adayları kimler? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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