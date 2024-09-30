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        Haberler Gündem CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gazeteci Mehmet Çek hakkında suç duyurusunda bulundu

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Mehmet Çek hakkında suç duyurusunda bulundu

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın şikayeti üzerine gazeteci Mehmet Çek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 30.09.2024 - 20:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:24
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        Gazeteci Mehmet Çek'e suç duyurusu
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        Gazeteci Mehmet Çek, Eylül ayı başında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Çankaya Belediyesi tarafından yapılan bir ihalenin Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yönlendirildiğini ileri sürmüştü.

        İFADEYE ÇAĞRILDI

        Bunun üzerine Ali Mahir Başarır gazeteci Çek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde; Çek'in paylaşımlarına yer verilirken, gerçek dışı beyanlarla Başarır hakkında olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığı iddia edildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çek ifadeye çağrıldı.

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        #Ali Mahir Başarır
        #Mehmet Çek
        #haberler
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