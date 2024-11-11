CHP'li Ali Mahir Başarır: Sandık ortaya gelince bizim adayımızı herkes görür

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar.

Başarır gündemle ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

"GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMALARI SON BULMUŞTUR"

81 il başkanımız açık ve net bir şekilde Türkiye'nin durumunu özetleyen, erken seçim ihtiyacını ortaya koyan, genel başkanımızın arkasında olan irade beyanını ortaya koydu. Tartışmalar son bulmuştur. Türkiye'nin adalet, eğitim, dış politikada önemli problemleri var. Bunlarla ilgili sokağa çıkacağız.129 milletvekili 81 ilde eş zamanlı pazar ve esnaf gezilerinde halkı dinleyecekler. Türkiye'de ciddi sorunlar var. Bu tartışmalar son bulmuştur. Hiçbir arkadaşımıza bu tartışmaların içinde olmayı tavsiye etmiyorum. Biz tarihi oy oranını alarak birinci parti olduk. Birkaç arkadaşımız tartışmaya girebilir, bu da il başkanlarımızın irade beyanıyla son bulmuştur.

Kurultaydan sonra 100 yıl sonra bir ilk yaşadık. Delegenin iradesiyle genel başkan değişti. Bazı arkadaşlarımız bu sonucu kabul etmemiş olabilir. Beklentileri, alışkanlıkları güçlüydü. Sayın Özgür Özel bu partinin genel başkanı. 1977'den bugüne kadar en yüksek oyu aldı. Partiyi birinci yapan kişi tartışılamaz, tartışılmamalı. Açık söyledi 'seçim kaybedersem bırakacağım' dedi. O yüzden hepimiz aklımızı başımıza almalıyız. Parti içi kavgalar değil ülkeyi seçime getirmek ve iyi bir Cumhurbaşkanı adayı ile kazanmak.

Bunları konuşmak için sandığın gelmesi lazım. Belki klasik bir siyasetçi cevabı ama. Sandık geldikten sonra bizim adayımızı herkes görür. Gösterdiğimiz adayı, aday namzetlerimizin hiçbiri kabul etmemezlik 'ben karşısında adayım' diye bir tavır göstermez. Bir aday çıkacak, arkasında duracağız ve kazanacağız. Bugün Mansur Bey de aynı şeyi söyledi, partinin arkasında ve yanında olduğunu belirtti. Bunları konuşmak için sandığın gelmesi lazım. Şu anda Türkiye'nin gündemi de bu değil.

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Şu anda CHP Türkiye'de birinci parti. Kazanmaya en yakın parti. O yüzden adayı önemli. Tabii ki bunu tartışacaksınız. Bu konuda elimizden geldiği kadarıyla birlikteliğimizi, beraberliğimizi, seçim takvimi açıklanana kadar gizliliğimizi korumak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi ömrüne anayasa karar verebilir. Meclis kararı almadıkça bir daha aday olması mümkün gözükmüyor. AK Parti'nin adayı kim? En çok konuşmamız gereken şey bu.

"AK PARTİ'DE KİM ADAY OLACAK? BUNU TARTIŞMALIYIZ"

Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı anayasal olarak mümkün değil. Erken seçim olursa, bu baharda bir seçim olmalı. Milletvekili töhmet altında kalmaması için Mayıs'tan önce olmalı. 360 aritmetiği Tayyip Bey'i aday yapmak için kullanılmamalı. Tayyip Bey, 'seçim zamanında olacak' dediğine göre, AK Parti'de kim aday olacak, bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum.