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        Haberler Gündem CHP Lideri Özel, Manavgat’taki yolsuzluk görüntüleriyle ilgili konuştu: Boğazlayasım geldi

        CHP Lideri Özel, Manavgat’taki yolsuzluk görüntüleriyle ilgili konuştu: Boğazlayasım geldi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinin ardından belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantı Genel Merkez'de gerçekleştirildi. Toplantıda, Manavgat Belediyesi'nde kayda geçen baklava kutusunda rüşvet görüntüleri gündeme geldi. Özel, rüşveti alan belediye başkan yardımcısı ile ilgili "boğazlayasım geldi" ifadesini kullandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 10.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:32
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        Özel: Boğazlıyasım geldi
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        CHP belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası ana muhalefet partisinde peş peşe olağanüstü toplantılar gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinin ardından belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantı Genel Merkez’de gerçekleştirildi.

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        "BOĞAZLAYASIM GELDİ"

        Toplantıda, Manavgat Belediyesi'nde kayda geçen baklava kutusunda rüşvet görüntüleri gündeme geldi. Özel, rüşveti alan belediye başkan yardımcısı ile ilgili "boğazlayasım geldi" ifadesini kullandı. Özel, belediye başkanlarına konser ve eğlence organizasyonları konusunda da uyarılarda bulundu.

        “HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK OLMASI HALİNDE GEREĞİNİ YAPACAĞIM”

        CHP Lideri Özel, “Herhangi bir usulsüzlük olması halinde gereğini yapacağım” ifadesini kullandı. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini hatırlatarak belediye başkanlarını uyardı. İç denetimlerinizi arttırın dedi. Özel, bu konuda daha dikkatli ve hassas olun dedi. Özel, “Bana yolsuzluk ihbarı gelirse gereğini yapar o kişiyi partiden ihraç ederim” dedi. Ayrıca toplantıda Özel'in belediye başkanlarına, "Mümkün olduğunca özel şirketlerle iş yapmayın belediye imkanlarını kullanın, sürekli aynı kişiler aynı ihaleleri almasın" dediği belirtildi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Özgür Özel
        #manavgat yolsuzluk
        #haberler
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