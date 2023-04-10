CHP LİSTELERİNDE İYİ PARTİ, DEVA, GELECEK, SAADET VE TDP ADAYLARI

CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. Öte yandan CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.

CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Bu isimler; Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke oldu.