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ÖMER TOPSAKAL / ANKARA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen "yerel seçimde ekonomi söylemi" başlıklı toplantıya katıldı. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, uzmanlar tarafından yaklaşık 1 saat süren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda yer alan çalışmanın hazırlığı ise bir aydan fazla zaman aldı.
CHP'DEN "DERİNLEMESİNE MÜLAKAT"
Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, aralarında psikolog ve sosyologların da bulunduğu uzman bir ekip, 37 kişilik denek grubu üzerinde çalışma yaptı. "Derinlemesine mülakat" adı verilen araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmanın hedef kitlesi "Milliyetçi - Muhafazakar" seçmen olarak belirlendi. Daha önce AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş, ancak bugün oy verme eğiliminde olan seçmenin rahatsızlıkları ve beklentileri araştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde sık sık tekrarladığı "Saray'daki kibir abidesi", "halkın mutfağında yangın var" gibi vurguların, bu çalışmanın neticesi olduğu kaydedildi. Çalışmada, daha önce AK Parti'ye oy vermiş olan seçmende "kibir" algısı oluştuğu da tespit edildi. Sunumda bu algının, seçmenin oy renginde değişikliğe neden olabileceği anlatıldı.
HEDEF MİLLİYETÇİ - MUHAFAZAKAR SEÇMEN
Partilerin kemik kitleleri dışında, yüksek oranda bir seçmen kitlesinin "oyunu değiştirme" fikrine uzak olmadığı da bulgular arasında. Bunun da saha çalışmaları ile sağlanabileceği kaydedildi. Bu kapsamda seçim kampanyasında, büyük mitingler yerine, mahalle ve ev ziyaretlerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu ziyaretlerde de özel hedefin, daha önce AK Parti ve MHP'ye oy vermiş seçmen kitlesi olması gerektiği, seçmenlerin bu yolla değişime ikna edilebileceği belirtildi.
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