Yeni Zelandalı yapımcı Philippa Campbell, tartışmalı film projesinden çekildi 0:00 / 0:00

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Guardian’ın haberine göre, Yeni Zelanda’da tartışmalara konu olan ‘‘ They Are Us’’ filminin yapımcısı Philippa Campbell’’ yapımdan istifa ettiğini duyurdu.

Kendisini karara götüren sürecin bağlam karışıklığı olduğunu söyleyen yapımcı, hikâyenin insani ve siyasi bağlamının yeterince dikkate alınmadığını aktardı.

Açıklamasında, ‘‘Son günlerde dile getirilen endişeleri dinledim ve insanların görüşlerinin gücünü duydum. 15 Mart 2019 olaylarının şu anda film için çok ham ve taze olduğu konusunda hemfikirim ve böyle bir sıkıntıya neden olan bir projede yer almak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

JACINDA ARDERN NE DEDİ?

Jacinda Ardern’in konu hakkında fikirleri merak edilirken, 2019 yılında gerçekleşen saldırıyı ele alacak filme ilişkin ‘‘olayın acısının henüz çok taze olduğunu özellikle bunu deneyimleyen topluluk için daha da fazlası olduğunu’’ belirtti.

15 Mart 2019 tarihinde iki camiye gerçekleşen saldırının bir noktada anlatılması gerekliliğine değinen Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bu konuda hikâyelerin olduğuna dikkat çekti.

Jacinda Ardern, filimin odak noktasının kendisi üzerinden kurulacak bir liderlik anlatısı olmaması gerektiğini söyledi. Ardern, ‘‘Benimkisinin anlatılması gereken hikâyelerden biri olduğunu düşünmüyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Hikâyelerin Müslüman topluluğun hikâyeleri olduğunu söyleyen Ardern, filmin anlatısının. merkezinde Müslüman topluluğu ve bu acıyı yaşayan ailelerin olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.