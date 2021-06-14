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Christchurch cami saldırısını anlatacak filmin yapımcısından istifa

Yeni Zelandalı yapımcı Philippa Campbell, pazartesi günü tartışmalara neden olan projede yer almak istemediğini ifade etti. 2019 yılında Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştiren saldırıda 59 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hikâyeyi anlatacak filmde yapımcılığı üstlenecek Campbell, son günlerde film hakkında yapılan odak noktası eleştirilerini dikkate aldığını söyledi.

Christchurch cami saldırılarını anlatacak filmin yapımcısından istifa
Yeni Zelandalı yapımcı Philippa Campbell, tartışmalı film projesinden çekildi
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HABERTURK.COM

Guardian’ın haberine göre, Yeni Zelanda’da tartışmalara konu olan ‘‘ They Are Us’’ filminin yapımcısı Philippa Campbell’’ yapımdan istifa ettiğini duyurdu.

Kendisini karara götüren sürecin bağlam karışıklığı olduğunu söyleyen yapımcı, hikâyenin insani ve siyasi bağlamının yeterince dikkate alınmadığını aktardı.

Açıklamasında, ‘‘Son günlerde dile getirilen endişeleri dinledim ve insanların görüşlerinin gücünü duydum. 15 Mart 2019 olaylarının şu anda film için çok ham ve taze olduğu konusunda hemfikirim ve böyle bir sıkıntıya neden olan bir projede yer almak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

JACINDA ARDERN NE DEDİ?

Jacinda Ardern’in konu hakkında fikirleri merak edilirken, 2019 yılında gerçekleşen saldırıyı ele alacak filme ilişkin ‘‘olayın acısının henüz çok taze olduğunu özellikle bunu deneyimleyen topluluk için daha da fazlası olduğunu’’ belirtti.

15 Mart 2019 tarihinde iki camiye gerçekleşen saldırının bir noktada anlatılması gerekliliğine değinen Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bu konuda hikâyelerin olduğuna dikkat çekti.

Jacinda Ardern, filimin odak noktasının kendisi üzerinden kurulacak bir liderlik anlatısı olmaması gerektiğini söyledi. Ardern, ‘‘Benimkisinin anlatılması gereken hikâyelerden biri olduğunu düşünmüyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Hikâyelerin Müslüman topluluğun hikâyeleri olduğunu söyleyen Ardern, filmin anlatısının. merkezinde Müslüman topluluğu ve bu acıyı yaşayan ailelerin olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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