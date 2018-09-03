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'Çiftlik Bank' ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dubai'de bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Aydın'ın 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi.