Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemÇIĞ ALARMI! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Eğimli yerler için çığ tehlikesi - HABER

Meteoroloji'den eğimli yerler için çığ tehlikesi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Karadeniz kıyılarında zaman zaman sağanak yağış etkili olurken, yüksek ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul elektrik kesintisi 24 Şubat listesi! BEDAŞ İstanbul planlı kesintileri programı
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi 24 Şubat listesi
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
GÜNDEMElazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
Son dakika! Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMAkhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Aydın'da lüks otomobil polis aracına çarptı
GÜNDEMLüks otomobil polis aracına çarptı
Düzce'de 4 kişilik aile kuymaktan zehirlendi
GÜNDEM4 kişilik aile kuymaktan zehirlendi
Uşak'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
GÜNDEMYaşlı adam evinde ölü bulundu
Muğla’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEMOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMAVM'nin çatı katından düştü!
Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
GÜNDEMDenizli'de kaza! Ölü ve yaralılar var
Adana'da patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
GÜNDEMGörenler buz kesti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X