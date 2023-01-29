"ACIMIZ ANLATILMAZ, KELİMELER YETERSİZ"

TEDAK Başkanı Aydın Atasoy, yaptığı konuşmada, acılarının sonsuz olduğunu dile getirerek, "Acımız anlatılamaz, kelimeler yetersiz. Onlar bir ana, bir baba, bir dede, bir çocuktu. Biz bir aileydik ve aile bireylerimizi kaybettik. Artık yapabildiğimiz tek şey onları anmak, unutmamak" dedi.

"SOĞUK KARIN SICAK KOYNUNA ŞEHİT OLARAK EMANET ETTİK"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise hayatını kaydeden dağcıları anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "14 yıl önce böyle bir günde 10 arkadaşımızı burada soğuk karın sıcak koynuna şehit olarak emanet ettik. Her yıl onları andık, anmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.