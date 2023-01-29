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Haberler Gündem Çığ faciasında yaşamını yitiren 10 dağcı unutulmadı! - Haberler
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Zigana Dağı'nda 14 yıl önceki çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 14 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı anıldı. Anma programına katılan çığdan yaralı kurtulan Rahmi Keleş hayatını kaydeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi

Çığ faciasında yaşamını yitiren 10 dağcı unutulmadı! - Haberler
AA

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda 14 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı.

Felakette can veren dağcılar için düzenlenen anma programında, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi. Dağcılar, anıt önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

"ACIMIZ ANLATILMAZ, KELİMELER YETERSİZ"

TEDAK Başkanı Aydın Atasoy, yaptığı konuşmada, acılarının sonsuz olduğunu dile getirerek, "Acımız anlatılamaz, kelimeler yetersiz. Onlar bir ana, bir baba, bir dede, bir çocuktu. Biz bir aileydik ve aile bireylerimizi kaybettik. Artık yapabildiğimiz tek şey onları anmak, unutmamak" dedi.

"SOĞUK KARIN SICAK KOYNUNA ŞEHİT OLARAK EMANET ETTİK"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise hayatını kaydeden dağcıları anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "14 yıl önce böyle bir günde 10 arkadaşımızı burada soğuk karın sıcak koynuna şehit olarak emanet ettik. Her yıl onları andık, anmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÇIĞ SEL GİBİ BİZİ VADİNİN İÇİNE SOKTU"

Çığdan yaralı kurtulan Rahmi Keleş de hayatını kaydeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi. Çığ felaketinden önce yürüyüşe 17 kişiyle başladıklarını ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Çığa kapıldık ve gitmeye başladık. Çığ sel gibi bizi vadinin içine soktu. Ne kadar gittik, bilmiyorum. Çığ durdu, dünya yok. Sağ tarafımın üzerindeydim, sol elimle karı deldim ama yukarı çıkmam mümkün değildi. Bağırıyorum, bağırıyorum, kimse yok. Biraz süre geçtikten sonra su içime geçmeye başladı. Titremeye başladım. Bir de baktım Gonca Yılmaz arkadaşımız geldi ve 'Korkma seni kurtarırım' dedi. O küçücük elleriyle karı açarak beni 20 dakikada oradan çıkardı. Arkadaşlarımın hangilerinin öldüğünden haberim yoktu."

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.

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