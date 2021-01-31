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Meteoroloji'den doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü parçalı bulutlu bir gün geçirirken, doğu bölgelerde çığ tehlikesi yaşanıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ! Son dakika! Meteoroloji'den uyarı - Haber
Doğu bölgeleri için çığ uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç),Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Nevşehir, Isparta, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli sağanak Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BOLU 1°C, 8°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu güney ve batı kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yüksekleri yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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