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Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam kaç yaşında?

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam CHP'ye geçiyor. Cihangir İslam'ın rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu takacak. Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam kaç yaşında? İşte Cihangir İslam hakkında merak edilenler...

Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam kaç yaşında?

Cihangir İslam, yeniden CHP'ye geçme kararı aldı. CHP sıralarından seçimlere giren Cihangir İslam 2018 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi. İslam vekil sevildikten sonra Meclis'te Saadet Partisi sıralarına geçti. İslam, Mart 2020'de yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

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