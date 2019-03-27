Bu karelerden sonra güneş kremsiz durmak istemeyeceksiniz

Güneş, zengin bir D vitamini kaynağı olsa da korunmadan güneş ışınlarına maruz kalmak erken yaşlanmaya ve cilt lekelerine sebep olabiliyor. Ciltte oluşan hasarlar ve lekeler gözle görünmese de cildimizin altında kendini gösteriyor. Fotoğrafçı Pierre-Louis Ferrer, ultraviyole kamera kullanarak güneşe maruz kalan ciltteki lekeleri gözler önüne seriyor!