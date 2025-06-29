Çin'de acil durum uyarısı

Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, Sıçuan, Gansu, Şaanşi, Hubey, Ciangsu, Cıciang, Fucien, Anhui, Şandong, Hıbey ve Liaoning eyaletleri ile Çongçing şehrinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerde metrekareye 100 ila 300 milimetre yağış düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu bölgeler için "sarı uyarı" yayımlandığı kaydedildi.

Çin'in 4 aşamalı yağış uyarı sisteminde "sarı", üçüncü seviye alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre "kırmızı" en yüksek seviye sayılırken, onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

3 BÖLGEDE SEL TEHLİKESİ NEDENİYLE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan Sıçuan ve Gansu eyaletleri ile Çongçing şehri ve çevresinde sel tehlikesi nedeniyle en düşük düzey olan 4. seviye acil durum ilan edildi.

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Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, üç bölgede cephe yağışlarının nehirlerde su seviyesinin yükselmesine yol açabileceği belirtilerek taşkınlara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Yerel otoritelerin yağış miktarını ve nehirlerdeki su seviyesini anlık olarak izlemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli durumlarda tahliyelere başvurulması gerektiği hatırlatıldı.