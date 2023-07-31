Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı!
Çin'de şiddetli yağmurların beraberinde getirdiği Doksuri Tayfunu sebebiyle Pekin'de 31 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı
Çin'de bir süredir etkili olan yoğun yağışlar Doksuri Tayfunu'nu beraberinde getirdi.
Bunun başkent Pekin'de bu yıl yaşanan en şiddetli yağış olduğu belirtilirken, tayfun sebebiyle 31 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Pekin'de bir gecede ortalama yağış miktarı 140,7 mm'ye ulaştı. Yetkililer, kırmızı alarm verdi.
Pekin'de 31 binden fazla insan evini terk ederken, 4 binden fazla şantiyede çalışmalar durduruldu.
Başkentteki iki havalimanında da 180'i aşkın uçuş iptal edildi.
Çin basınında yer alan haberlerde, aşırı yağışlar sebebiyle can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.