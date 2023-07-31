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        Haberler Dünya Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı!

        Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı!

        Çin'de şiddetli yağmurların beraberinde getirdiği Doksuri Tayfunu sebebiyle Pekin'de 31 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 31.07.2023 - 07:53
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        Çin'de bir süredir etkili olan yoğun yağışlar Doksuri Tayfunu'nu beraberinde getirdi.

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        Bunun başkent Pekin'de bu yıl yaşanan en şiddetli yağış olduğu belirtilirken, tayfun sebebiyle 31 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

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        Pekin'de bir gecede ortalama yağış miktarı 140,7 mm'ye ulaştı. Yetkililer, kırmızı alarm verdi.

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        Pekin'de 31 binden fazla insan evini terk ederken, 4 binden fazla şantiyede çalışmalar durduruldu.

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        Başkentteki iki havalimanında da 180'i aşkın uçuş iptal edildi.

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        Çin basınında yer alan haberlerde, aşırı yağışlar sebebiyle can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #çin
        #tayfun
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