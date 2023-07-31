Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı!

Çin'de bir süredir etkili olan yoğun yağışlar Doksuri Tayfunu'nu beraberinde getirdi.

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Bunun başkent Pekin'de bu yıl yaşanan en şiddetli yağış olduğu belirtilirken, tayfun sebebiyle 31 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.