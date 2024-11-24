Çin istihbaratından "deepfake" uyarısı

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'ndan WeChat hesabından yapılan paylaşımda, deepfake üretmeye imkan veren araçların bireysel ve ulusal güvenliğe zarar verecek riskler barındırabileceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Farklı sektörler ve iş sahaları için genel kullanıma açık bu türden araçların yabancı istihbarat kuruluşlarınca kullanılabileceğine işaret edilen paylaşımda, bu teknolojinin devşirme veya saf değiştirtme çalışmalarında, karalama kampanyalarında veya dezenformasyon yaymak için kullanılabileceği uyarısı yapıldı.

"GİZLİ BİLGİLERİ ÇEVRİMİÇİ PAYLAŞMAYIN" Paylaşımda "Devlet sırlarını, ticari sırları ve kişisel olarak hassas bilgileri bu tür yazılımlara aktarmaktan kaçının, şüpheli içeriklere karşı dikkatli olun ve gizli bilgileri çevrimiçi paylaşmayın." ifadesine yer verildi. "Derin öğrenme" anlamına gelen deep learning ve "sahte" anlamına gelen fake sözcüklerinin birleşmesinden oluşan deepfake kavramı, gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte imaj, ses ve görüntü içeriklerinin yapay zeka araçlarıyla yaratılmasını ifade ediyor.