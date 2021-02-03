Çin Seddi'ni koruma çalışmaları artırıldı

HABERTURK.COM

Xinhua'nın haberine göre, Gansu Eyaleti Kültürel Miras Dairesi'nden Ma Yuping, son yıllarda uygulanan 30'dan fazla koruma projesiyle, Çin Seddi'nin Gansu'daki mevcut bölümlerinin korunması için yaklaşık 600 milyon yuan (93 milyon ABD doları) para aktardıklarını söyledi.

Çin Seddi'nin yoğun insan hareketlerinin zararlarından korunması için önemli alanlara yer işaretleri dikilmiş ve etraf çitlerle çevrilmiş durumda bulunuyor.

Çin Seddi'nin Gansu sınırları içindeki bölümleri 3 bin 654 km ile uzunluk açısından ülkede ikinci sırada yer alıyor. Çin'in kuzeyindeki dağ sıraları arasında kıvrılarak uzanan Çin Seddi, MÖ 3. yüzyıl ile Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemi arasında inşa edildi.

Varlığını koruyan bölümler çoğunlukla Ming Hanedanlığı'ndan kalma. Ming Duvarı'nın uzunluğu 8 bin 800 km'yi aşıyor.

Çeşitli eyalet ve şehirlerden geçen, birbirine bağlı duvarlardan oluşan bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Alanı statüsünde.

İnsan eliyle yapılan tahribat ve doğal hava koşulları nedeniyle Çin Seddi'nin bazı kısımları çökmüş veya hasar görmüştü.

Çin Seddi'nin korumak için sürekli büyük çaba harcayan Çin, senelerdir Çin Seddi'ni koruma ve yenileme üssü kurmak,

hasara neden olan ziyaretçileri kara listeye almak gibi önlemler alıyor.