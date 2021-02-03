Çin Seddi'ni koruma çalışmaları artırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaÇin Seddi'ni koruma çalışmaları artırıldı - Haberler
ABONE OL

Çin Seddi'ni koruma çalışmaları artırıldı

Çinli yetkililer, Çin Seddi'nin ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan bölümleri için koruma çalışmalarını artırdı.

Çin Seddi'ni koruma çalışmaları artırıldı - Haberler
HABERTURK.COM

Xinhua'nın haberine göre, Gansu Eyaleti Kültürel Miras Dairesi'nden Ma Yuping, son yıllarda uygulanan 30'dan fazla koruma projesiyle, Çin Seddi'nin Gansu'daki mevcut bölümlerinin korunması için yaklaşık 600 milyon yuan (93 milyon ABD doları) para aktardıklarını söyledi.

Çin Seddi'nin yoğun insan hareketlerinin zararlarından korunması için önemli alanlara yer işaretleri dikilmiş ve etraf çitlerle çevrilmiş durumda bulunuyor.

Çin Seddi'nin Gansu sınırları içindeki bölümleri 3 bin 654 km ile uzunluk açısından ülkede ikinci sırada yer alıyor. Çin'in kuzeyindeki dağ sıraları arasında kıvrılarak uzanan Çin Seddi, MÖ 3. yüzyıl ile Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemi arasında inşa edildi.

Varlığını koruyan bölümler çoğunlukla Ming Hanedanlığı'ndan kalma. Ming Duvarı'nın uzunluğu 8 bin 800 km'yi aşıyor.
Çeşitli eyalet ve şehirlerden geçen, birbirine bağlı duvarlardan oluşan bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Alanı statüsünde.

İnsan eliyle yapılan tahribat ve doğal hava koşulları nedeniyle Çin Seddi'nin bazı kısımları çökmüş veya hasar görmüştü.
Çin Seddi'nin korumak için sürekli büyük çaba harcayan Çin, senelerdir Çin Seddi'ni koruma ve yenileme üssü kurmak,
hasara neden olan ziyaretçileri kara listeye almak gibi önlemler alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden göçmen ailelere birleştirme sözü verdi - Haberler
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan göçmen ailelere birleştirme ...
Çin gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı gönderecek
DÜNYAÇin gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı ...
SON DAKİKA: FBI: Tarihin en kara günü! 2 ajan öldürüldü, 3 ajan yaralandı
DÜNYAFBI: Tarihin en kara günü
DEJAVU! 2020 felaketleri böyle başlamıştı! Son dakika: Durdurulamıyor
DÜNYAAvustralya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor!
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a davet!
DÜNYABakan Akar'dan Yunanistan'a davet!
DSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
DÜNYADSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
Rusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' uyarısı!
DÜNYARusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' ...
Son dakika haberler: Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
Biden geldi, gerilim düştü! Son dakika: ABD'den İran'ı rahatlatan hamle
DÜNYAABD, uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti!
YASAKLANDI| Son dakika: İtalyan belediye başkanından tuhaf karar
DÜNYAİtalyan belediye başkanı duyurdu: Korona yasak!