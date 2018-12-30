Çin'in Şinhua Ajansı'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong Eyaleti'nin Guangcou kentindeki bir Orta Halk Mahkemesi’nde 2003 ile 2005 yılları arasında 9 çocuk kaçıran 5 kişilik çetenin yargılandığı dava önceki gün sonuçlandı.

AA'da yer alan habere göre çetenin iki üyesine idam cezası verilirken, bu kişilerin siyasi haklarından mahrum edileceği, mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin verilerine göre, 2015-2018'de yargı organları 2 bin 806 kadın ve çocuk kaçırma vakasını sonuçlandırdı. Çin'de çocuk kaçırmanın yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarda da idam cezası verilebiliyor.

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