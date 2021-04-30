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İşçi Bayramı arifesindeki Çin seyahat hazırlıklarına başladı

Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi rekor sayıda Çinli turist, seyahat hazırlıklarını yurt içinde planladı.

İşçi Bayramı arifesindeki Çin seyahat hazırlıklarına başladı
Reuters

Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi rekor sayıda Çinli turist, seyahat hazırlıklarına başladı. Sınırları kapatan Çin’de birçok kişi yurt içinde uzak yerlere seyahat edecek.

Ülkenin ilk uzun molasını değerlendirmek isteyenler, Çin’de şubat ayında '' Ay Yeni Yılı’’ tatilini pandemi nedeniyle yapamamıştı. 21 Ocak ve 20 Şubat tarihleri arasındaki uzun resmî tatilde milyonlarca kişi katı kısıtlamalar nedeniyle eve kapandı.

Çin'de Covid-19 öncesi dönemde 1 Mayıs İşçi Bayramı resmî tatili sürecinde tercih edilen rotalar özellikle Tayland, Japonya ve Singapur olmuştu.

Reuters'ın haberine göre, aşılanma oranının nüfusa göre ABD’den sonra ikinci ve en fazla olduğu Çin’de yaklaşık 200 milyon kişinin yurt içinde seyahat yapacağı ifade ediliyor.

Ülkedeki bir seyahat acentesinden bildirilen verilere göre, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak bildirilen bu rakam ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlayacak ancak tüm dünyadaki örnekler gibi ülkelerin virüsü kontrol altına alma eylemlerine ilişkin bir tezatlık oluşturuyor.

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