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Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, cips başta olmak üzere bazı gıdalarda kullanılan Çin tuzunun, beyinde gıdaya karşı aldatmaca geliştirerek, özellikle çocuklarda bağımlılığa neden olduğunu söyledi.
İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Çin lokantalarında çok kullanılması nedeniyle Çin tuzu olarak tabir edilen ‘monosodyum glutamat’ maddesinin, beyindeki glutamat reseptörlerini uyararak, gıdaya karşı bağımlılık geliştirdiğini ifade etti.
BU ÜRÜNLERDE ÇİN TUZU BULUNUYOR
Söz konusu Çin tuzunun, Çin lokantalarının yanı sıra fast food restoranlarında ve gıdayı uzun süre saklayabildiği için tavuk, et bulyonları; sosis, salam gibi şarküteri ürünleri; sos tabletleri ve cipslerde çokça kullanıldığını belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, maddenin beyinde gıdanın tadının çok güzel olduğuna dair aldatmacaya yol açtığını kaydetti.
Çocuklardaki cips bağımlılığının nedeninin ‘sodyum glutamat’ maddesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtoğlu, maddenin çocuklarda daha fazla olmak kaydıyla yetişkinlerde de, tip-2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, tansiyon yüksekliği, şişmanlık, sürekli uyku hali; astım, epilepsi krizlerini tetikleme durumları yorgunluk, halsizlik, akciğerde sıkışma hissi, kalp çarpıntısı gibi hislere neden olduğuna dikkat çekti.
HAFIZAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Prof. Dr. Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “En son Hindistan’da yapılan bir deneyde, ‘monosodyum glutamat’ maddesiyle birlikte çay şekeri yani ‘sükroz’ ile beslenen farelerde tip-2 diyabet geliştiği, damarların bozulduğu ve özellikle hafızanın olumsuz etkilendiği gösterilmiştir.”
"EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI BU GIDALARDAN UZAK TUTMALI"
Çocuklarda gıdaya karşı bağımlılık gelişmesinde en fazla görevin ebeveynlere düştüğünü dile getiren Prof. Dr. Kurtoğlu, “Bütün anne babalara, Çin tuzunun içerdiği gıdaları hem evlerinden hem de dışarıda yemek yerken kaçınmalarını ve çocuklarında küçük yaştan itibaren bu gıdalarda bağımlılık oluşmaması için, içinde bu maddenin bulunduğu gıdadan çocuklarını uzak tutmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
YEMEDEN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN... BU YİYECEKLER BAĞIMLILIK YAPIYOR!
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