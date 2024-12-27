Cipte megafon ve siren: 212 bin TL ceza

Kayseri'de, cipte megafon ve siren kullanıp, alkolmetreye üflemeyen sürücüye 212 bin TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamada bir cipi durdurdu.

Cipte yapılan incelemede megafon ve siren kullandığı tespit edilirken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise sürücüye alkol testi yapmak istedi.