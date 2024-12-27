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        Haberler Gündem Trafik Cipte megafon ve siren: 212 bin TL ceza

        Megafon ve siren kullanıp, alkolmetreye üflemeyen cip sürücüsüne 212 bin TL ceza

        Kayseri'de polis ekiplerince durdurulan cipte megafon ve siren kullanıldığı tespit edildi, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye toplam 211 bin 958 TL ceza kesilip, sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:44
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        Cipte megafon ve siren: 212 bin TL ceza
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        Kayseri'de, cipte megafon ve siren kullanıp, alkolmetreye üflemeyen sürücüye 212 bin TL ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamada bir cipi durdurdu.

        Cipte yapılan incelemede megafon ve siren kullandığı tespit edilirken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise sürücüye alkol testi yapmak istedi.

        Alkolmetreye üflemeyi reddeden cip sürücüsüne trafik kanunun ilgili maddelerinden toplam 211 bin 958 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konularak, araç da 30 gün trafikten men edildi.

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