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Cizre'de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Cizre'de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

Kaza, Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çini idaresindeki 63 VF 208 plakalı tır dorsesine kömür ocağından yaklaşık 30 ton kömür yükleyerek yola çıktı. Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken tırın freni boşaldı.

Freni boşalan tırın kontrolünü sürücü kaybedince şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan baba ve oğlunu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu sürücü İsmail Çini ağır yaralı olarak kurtarılırken babası Şaban Çini ise olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücü ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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