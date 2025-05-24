Şirketin Genel Kurul sonrası açıkladığı temettü kararı şu şekilde olmuştu;

“Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 14.813.376.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 3.000.099.877,06 TL’nin 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul’da onaylanmıştır.

Şirketimiz 2024 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,0722 TL brüt (1,0722 TL net), diğer hissedarlara ise 1,0722 TL brüt (0,91137 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.”