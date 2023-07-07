Çocuğunuzla eğlenceli dikiş aktiviteleri
Yaz tatili geldi. Ufak çocuğunuz evde oyalanamıyorsa zihnini ve parmaklarını meşgul edecek yeni şeyler öğrenmesinin vakti gelmiş demektir. Ona dikiş konusunda rehberlik edebilirsiniz.
Düğme dikme
Çocuğunuza en kolay öğretebileceğiniz şey düğme dikmek. Bir kumaş parçası, iğne, düğme ve iplik yeterli...
Kumaş parçalarından kedi
MalzemelerPamuklu kumaş parçaları Gözler için iki adet düğme Burun için siyah keçe Kalbi için leçe parçası Ağzı için süslenmiş ip Kalbi için süslenmiş ip Doldurma malzemesi
YapılışıKedi kalıbının ayrı ayrı parçalarını farklı kumaş parçalarından kesebilirsiniz. Kollarını gövdesini, kulaklarını vs. Öncelikle yüzünü yapmak için ön tarafta kullanacağınız kumaşta yüzü için düğmeleri, keçe parçalarını diki Gövdesi dışındaki parçaları ayırın ve onları doldurma malzemeleriyle doldurun, ardından dikin Ardından gövdeyi de doldurarak, bütün malzemeleri yerlerine dikin.
Keçeden telefon kabı
MalzemelerÇeşitli ebatlarda keçe İğne, iplik ya da dikiş makinesi Düğme Lastik
Yapılışı
Telefon kabının açılmış şekli kadar kestiğiniz keçenin üzerine, başka bir parça daha koyarak, onun yarısı kadar bir parça kesin Küçük olan parçayı dikişle parçaya birleştirin Ardından küçük parçanın olduğu yeri ortalayarak düğmeyi dikin, lastik parçasını ise düğmenin denk geleceği yere oval şekilde dikin.
Eldiven canavarlar
MalzemelerEldiven Dolgu elyafı Dikiş makinesi İğne, iplik Süsleme için düğme, keçe, boncuk...
Yapılışı
Eldiveni tersine çevirin ve tepesinde bir delik açın ardından düzüne döndürün Dolgu elyafını parmaklara da yeterince dolacak şekilde yerleştirin Ardından deliği dikin Canavarın yüzünü dilediğiniz gibi dekore edin.
El yapımı gözlük kapları
MalzemelerÇeşitli renklerde, özellikle kontrast renklerde keçe Boncuklar, boncuklu ipler Dekorasyon için kullanabileceğiniz başka dekoratif malzemeler tercihen kullanılabilir
Yapılışı
Gözlük kabının üzerine koyabilmek için, seçtiğiniz zıt renkteki keçeden, yaprak şeklinde bir parça kesin. Ardından, diğer keçeden, ikiye ayırdığınızda gözlük kabı olabilecek bir parçayı kesin ve hazır olarak bekletin. Yaprak şeklindeki keçeyi dekoratif malzemelerle dilediğiniz gibi dekore edin. Ardından, diğer keçeyi birleştirerek, üst kısmı dikişsiz kalacak şekilde dikerek birleştirin. Yaprak şeklindeki parçayı da üzerine dikin.
Keçeden hayvan figürleriyle anahtarlıklar
MalzemelerÇeşitli renklerde keçe Anahtar tutacağı Kurdele
Yapılışı
Öncelikle, yapmak istediğiniz hayvanlar için bazı kalıpları internetten indirmeniz gerekecek. Ardından birbirinin eşi şeklinde kalıplara göre kestiğiniz keçeleri dikebilirsiniz. Keçeleri biraz daha boyutlu göstermek isterseniz içine biraz yün ya da pamuk koyabilirsiniz. Kurdelenin bir kısmını anahtar tutacağına geçirip keçenin içerisine dikebilirsiniz. Hayvanların dekorasyonlarını sonrasında yapabilirsiniz.
Minik tutacaklı anahtarlık
MalzemelerUfak bir parça kumaş Anahtar tutacağı
Yapılışı
Kumaş parçanızı ikiye katlayın ve uzun kısmı dikin Ardından altından da hafifçe kıvırıp dikin Ardından çevirin ve diğer tarafı katlayın. Katladığınız kısımları da dikin. Uç kısmına da anahtar tutacağını dikin.
Kahve tutacağı
MalzemelerKumaş parçalar Cırt cırtlı yapıştırıcı Kumaş sabitleyici
Yapılışı
Kumaşların üzerinde ayracın olacağı şekilde çizimleri gerçekleştirin ve kumaşın kesimini yapın. Ardından, ortası için kullanacağınız kalbin kesimini gerçekleştirin. Kalbin yerini tam ortalayıp yerleştirdikten sonra dikimini gerçekleştirin. Ardından kumaşı sabitleyici ile birleştirip ütüleyin. Son olarak ise cırt cırtlı yapıştırıcıyı farklı taraflara dikerek birleştirin.
Katlanmış saç bandı
MalzemelerKumaş parçası Tela parçası Elastik saç bandı Dekorasyon için küçük inciler Keçe parçası
Yapılışı
Kumaşı istediğiniz ebatta kesin Ardından telayı ütüleyin İki köşesini dikin, istediğiniz gibi dikiş yapabilirsiniz Katlayıp, ütüleyin. Ardından ters çevirin, ütülediğiniz kısımların içeride kalmasını sağlayın. Ardından çevirmek için bir firkete kullanıp yeniden ütüleyin. Sonra, katlamaları yapıp dikişlerini yapın. Keçe parçasını katladığınız kumaşın altına yapıştırın ve saç bandına ekleyin. İsteğe bağlı olarak incileri saç bandına sıralı bir şekilde yapıştırabilirsiniz.
Balık şeklinde çamaşır çantası
MalzemelerYaklaşık birer metre kadar iki çift kumaş, biri balığın tepesi, diğeri de alt bölümü için Çantanın ağzını bağlamak için bir miktar ip ya da kurdele Gözlerini yapmak için keçe parçaları Uçkuru sabitlemek için bir firkete
Yapılışı
İşinizi kolaylaştırmak isterseniz tasarımın patronunu çıkararak kumaş üzerinden kesimlerini yapabilirsiniz. Eğer tek parça kumaşla yapmak isterseniz, patronu da sabitleyip kesmeniz işinizi görecektir Ardından kumaş kesimlerini gerçekleştirip uçkur yerleri için belirlediğiniz bölümleri dikebilirsiniz. Ardından, birebir aynısını yaptığınız ikinci kumaş için de uçkur işlemini uygulayıp kumaşların birbirine oturmasını sağlayın. Dikişlerini yapın. Uçkur için ayırdığınız ipleri geçirin. Uçkuru kaçırmamak için bir firkete ya da basitçe tığ kullanabilirsiniz. Ardından uçkurları bağlayabilirsiniz. Keçeden yaptığınız gözleri balığın üst kısmına dikin. Eğer isterseniz balığın kuyruk kısmında da süslemeler yapabilirsiniz.
Kokulu kesecikler
Malzemelerİstediğiniz büyüklükte kare kumaş parçaları Dikmek için gereken malzemeler, iğne, iplik ya da dikiş makinesi Güve savar lavanta tomurcukları
Yapılışı
Kumaşı birbirinin eşi olacak şekilde kesin, eğer isterseniz sürfile makasıyla da kesebilirsiniz. Birbirinin eşi olan parçaları, lavanta tomurcuklarıyla doldurarak dikimini gerçekleştirin. Bu küçük kesecikleri, çekmecelerin altına ya da yastıkların altına koyarak mis gibi kokular duyarak uyuyabilirsiniz!
Gülen yüz şeklinde anahtarlıkEn sevdiğiniz ifadeye uygun renkte keçe Keçeyle eşleşecek renkte ip Anahtar başlığı ve tutturucu Eğer karakterlerin içini doldurmak isterseniz, yün ya da pamuk
YapılışıKumaşı kesmek için yuvarlak bir cismi kalıp olarak kullanın ve istediğiniz büyüklükte iki adet birbirinin eşi keçeyi kesin. Ardından bir yüzün üzerinde detayları çalışın. Kestiğiniz minik parçaları yapıştırarak ya da dikerek en sevdiğiniz gülen yüzü oluşturun Sonra, eğer ki gülen yüzün içini doldurmak isterseniz, yün parçalarıyla ya da pamukla doldurun ve iki parçayı birbirine dikin. Anahtar başlığını ve tutturucuyu küçük bir kumaş parçasıyla ana parçaya dikin vee, hazır!
Kitap ayracı
Bu kitap ayracını, elinizdeki kumaşlarla, deri parçalarıyla, keçeyle süsleyerek yapabilirsiniz. Ebat olarak belirlediğiniz parçadan iki adet yüz çıkardıktan sonra, bunları bir tarafını dikmeden bırakacak şekilde dikin. Kalan kısmını istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Dikmediğiniz boş kalan kısmını kitapta kaldığınız sayfaya geçirerek, ayraç olarak kullanabilirsiniz.
Kumaş parçalarından anahtarlıkKumaş parçaları Ufak parça sabitleyici kumaş Dekorasyon için kalın keçe Renkli düğmeler Anahtar halkası Dikiş makinesi Kalıp çıkarmak için malzeme Dekorasyonu için varsa sürfile makası
Yapılışı
Seçtiğiniz kumaş artıklarına göre malzemelerinizi belirleyin ve bunlardan kalıp çıkarmak üzere hazırlanın. Kalıbınızı çıkarın ve kesiminizi yapın. Eğer sürfile makasınız varsa anahtarlıklarınızın etrafı daha şekilli olacaktır. Kestiğiniz iki parça kumaşın arasına sabitleyici kumaşı koyarak anahtarlığın sert olmasını ve çabuk yıpranmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için sabitleyici kumaşınız yoksa eğer, keçe parçası da kullanabilirsiniz, keçe de sabitleyici kumaşla aynı işlevi görecektir. Ardından, kenarlık için, küçük bir kumaş parçasından yararlanın ve o kumaş parçasına anahtarlık başlığını geçirin. Sonra da bu kumaş parçasını da iki taraflı olarak hazırladığınız kısma dikin. Son olarak ise, dekorasyon... Küçük düğmeler, renkli parçalar, üzerine tekrar dikeceğiniz harfler ile anahtarlığınızı istediğiniz gibi dekore edin.
Yumurtadan çanta
Sevimli görünen yemekleri bir liste yapsalar, tavada yumurta birinciliği alırdı herhalde. Şimdi hem çocukların da çok sevdiği bu yumurtayı, dikerek çantaya dönüştürelim! İşte ihtiyaç listemizSarı ve beyaz keçe Makas Fermuar (Uzunluğunu, çantanın büyüklüğüne göre ayarlamanız mümkün) Dikiş makinesi
Yapılışı
Hangi ebatlarda olacağına karar verdikten sonra sarı keçeden yuvarlak bir parça, beyaz keçeden ise istediğiniz büyüklükte ama tavada yumurta şeklinde bir şekil çıkarın. Ardından, sarı parçayı beyaz parçanın tam ortasına dikin. Bu yaptığınız parçadan bir adet daha yaptıktan sonra bu iki beyaz parçayı birbirine dikin. Buraya kadar işlem tamam! Ardından, çantanın fermuarını dikeceğiniz boşluğa fermuarı yerleştirip onun da dikimini yapın.