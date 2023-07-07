Çocuğunuzla eğlenceli dikiş aktiviteleri

Çocuğunuza en kolay öğretebileceğiniz şey düğme dikmek. Bir kumaş parçası, iğne, düğme ve iplik yeterli...

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Kumaş parçalarından kedi

Malzemeler

Pamuklu kumaş parçaları Gözler için iki adet düğme Burun için siyah keçe Kalbi için leçe parçası Ağzı için süslenmiş ip Kalbi için süslenmiş ip Doldurma malzemesi

Yapılışı

Kedi kalıbının ayrı ayrı parçalarını farklı kumaş parçalarından kesebilirsiniz. Kollarını gövdesini, kulaklarını vs. Öncelikle yüzünü yapmak için ön tarafta kullanacağınız kumaşta yüzü için düğmeleri, keçe parçalarını diki Gövdesi dışındaki parçaları ayırın ve onları doldurma malzemeleriyle doldurun, ardından dikin Ardından gövdeyi de doldurarak, bütün malzemeleri yerlerine dikin.