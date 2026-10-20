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        Haberler Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş: Çok zaman kaybettik

        Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş: Çok zaman kaybettik

        Usta müzisyen Soner Olgun, 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'ın tedavi süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        "Çok zaman kaybettik"

        Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadeleden Soner Olgun'dan acı haber gelmişti. Usta sanatçı, 67 yaşında vefat etmişti. Pazar günü son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin eski eşi Özlem Koldaş, tedavi süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

        Olgun'un hastalığının teşhis edilmesinde gecikme yaşandığını düşündüğünü belirterek doktor ihmali olabileceğini öne sürdü. Hastalığın ilerleyen döneminde ameliyat seçeneğinin değerlendirildiğini anlatan Koldaş, bu aşamada uzak metastaz tespit edildiğini ve kanserin dördüncü evreye ulaştığını söyledi. Erken dönemde gerekli tetkiklerin yapılması halinde farklı tedavi seçeneklerinin değerlendirilebileceğini savunan Koldaş, yaşanan süreçte önemli zaman kaybedildiğini ifade etti.

        Soner Olgun'un kan değerlerinde yaşanan ani değişimin yeterince incelenmediğini öne süren Özlem Koldaş, "Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

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        #Soner Olgun
        #kanser
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