Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken evinin çatısından kurtardığı 60 posta güvercinini arkadaşına emanet eden Kamil Ergen, her gün "çocuğum" dediği kuşlarını görmeye geliyor

ABONE OL
AA
  • Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

    Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan Kamil Ergen'in yaşadığı 3 katlı bina depremlerde hasar aldı. İlk katı çöken binadan eşini ve 4 çocuğunu çıkaran Ergen'in 6 yıldan bu yana baktığı 60 güvercini çatıda kaldı. AA'nın haberine göre ailesini güvenli yere almasının ardından güvercinleri için dönen Ergen, bölgede görevli ekiplerin de desteğiyle çatıdaki kuşlarını kurtardı. Güvercinlerini ilçede bırakacak yer bulamayan Ergen'e destek Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği üyesi arkadaşı Erman Keleş'ten geldi.
  • Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

    Güvercinlerini arkadaşının Osmaniye merkezdeki evinin çatısındaki kümese bırakan Ergen, her gün iş çıkışı ilk kez ayrı kaldığı kuşlarını görmeye gelerek hasret gideriyor. Kamil Ergen, 6 Şubat'taki depremlerde oturdukları 3 katlı binanın ilk katının çöktüğünü söyledi. Afet nedeniyle korku ve endişeyle evlerinden çıkabildiklerini ifade eden Ergen, kendilerini güvenli yere aldıktan sonra çatıdaki güvercinlerine ulaşmaya çalıştığını anlattı.
  • Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

    Evin çatısında mahsur kalan posta güvercinlerini kurtardıklarını dile getiren Ergen şöyle konuştu:

    "Arkadaşlarım evimin yıkıldığını öğrenince benim ve kuşların durumunu sordu. Evimiz yıkılmasına rağmen moralimiz çok kötü değildi. Arkadaşlarıma 'Kuşlarımızı sağlam bir yere aldığımızda daha mutlu olacağız.' dediğimde sağ olsun arkadaşım Erman ilgilendi. Aracını gönderdi, kuşlarımızı toparlayıp buraya onun evine götürdük. Artık ailem ve kuşlarım güvendeydi. O günden sonra depremin stresini, korkusunu çok çabuk attım. Buraya gelip kuşlarımı görüyorum. Bana ayrı motivasyon oluyor ve güç veriyor."
  • Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

    Ergen, deprem sonrasında bir süre çadırda kaldıklarını, şimdi ise başka bir eve çıktıklarını söyledi. Her gün ilgilendiği güvercinleri olmayınca vaktin geçmediğini anlatan Ergen, yeni taşındığı evinde bir yer yapmasının ardından kuşlarını yanına alacağını belirtti. Ergen, güvercinlerinin de artık çocuğu gibi olduğunu ifade ederek "Kuşlar hobiden öte bizim için can yoldaşı. Onları çocuğumuzdan, ailemizden farklı görmüyoruz. Biri rahatsızlansa, evimizden biri rahatsızlanmış gibi onunla ilgileniyoruz." diye konuştu.
  • Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

    "ŞU ANDA KUŞLARIN SAĞLIĞI YERİNDE"

     

    Erman Keleş de depremde zor süreç geçiren arkadaşına destek olmanın kendisini mutlu ettiğini aktardı. Arkadaşının posta güvercinlerine gönüllü baktığını dile getiren Keleş, "Kendi kuşlarımıza nasıl bakıyorsak Kamil ağabeyin kuşlarına da o şekilde bakıyoruz. Evinin yıkılması kötü bir durum. Şu anda kuşların sağlığı yerinde. Normale döndüğünde kuşlarını tekrar ona götüreceğiz. Buraya gelip kuşlarını görmesi kendisine moral oluyor, bütün stresini atıyor" dedi.
  • Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.